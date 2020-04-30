На ТВ показывают архивные записи с белорусским лидером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько дней не появляется на публике. Белорусские телеканалы демонстрируют в новостях архивные записи с президентом и заявляют, что глава государства занимается "работой с документами", сообщает издание "ДС" со ссылкой на Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

При этом на днях появилась информация, что монастырь, который посещал белорусский лидер, закрыли на карантин из-за коронавируса.

На таком фоне внезапное исчезновении Лукашенко выглядит, по мнению журналистов, тревожно. Как напоминает издание, "работой с документами" в свое время объясняли исчезновение первого президента РФ Бориса Ельцина. Позже выяснилось, что в этот период он находился в больнице на операции.

По данным института Хопкинса, на 30 апреля в Белоруссии зарегистровано14 027 случаев заражения коронавирусом.