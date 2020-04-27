СМИ: в Белоруссии закрылся монастырь из-за коронавируса после посещения Лукашенко
Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии, который посещал глава страны Александр Лукашенко на Пасху, закрыт для прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Об этом рассказали журналистам источники в системе здравоохранения Смолевичского района.
Как сообщает интернет-издание news.21.by со ссылкой на источники, монастырь закрыли из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается о двух заболевших СOVID-19, а также о 55 человек, которые контактировали с зараженными, их направили на домашний карантин.
Помимо этого, информацию о зараженных в монастыре изданию подтвердил один из медицинских сотрудников Смолевичской центральной районной больницы. По его данным, первый положительный тест на SARS-CoV-2, взятый у жителей монастыря, поступил в медучреждение 22 апреля.
При этом издание сообщает, что в Борисовской епархии, к которой относится монастырь, отказались подтвердить факт распространения СOVID-19 на территории церковного комплекса. В самом монастыре от комментариев отказались.
Напомним, Свято-Благовещенский Ляденский храм, находящийся на территории монастыря, на Пасху посещал белорусский лидер с сыном Николаем.
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