Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: в Белоруссии закрылся монастырь из-за коронавируса после посещения Лукашенко

СМИ: в Белоруссии закрылся монастырь из-за коронавируса после посещения Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Два человека, побывавших в обители, заболели COVID-19

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии, который посещал глава страны Александр Лукашенко на Пасху, закрыт для прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Об этом рассказали журналистам источники в системе здравоохранения Смолевичского района.

Как сообщает интернет-издание news.21.by со ссылкой на источники, монастырь закрыли из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается о двух заболевших СOVID-19, а также о 55 человек, которые контактировали с зараженными, их направили на домашний карантин.

Помимо этого, информацию о зараженных в монастыре изданию подтвердил один из медицинских сотрудников Смолевичской центральной районной больницы. По его данным, первый положительный тест на SARS-CoV-2, взятый у жителей монастыря, поступил в медучреждение 22 апреля.

При этом издание сообщает, что в Борисовской епархии, к которой относится монастырь, отказались подтвердить факт распространения СOVID-19 на территории церковного комплекса. В самом монастыре от комментариев отказались.

Напомним, Свято-Благовещенский Ляденский храм, находящийся на территории монастыря, на Пасху посещал белорусский лидер с сыном Николаем.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей