Наследника президента Белоруссии в Сети считают красавцем

После того как Александр Лукашенко вместе с сыном посетил церковь в Пасху, в интернете обсуждали не только речь главы государства, но и внешность его родственника. Журналисты и пользователи социальных сетей отметили, что 15-летний Николай Лукашенко заметно вырос и преобразился.

Ростом наследник президента уже превзошел отца, а костюм и изменившаяся прическа только добавили юноше возраста и статности.

Всю службу Николай стоял рядом с отцом и отвлекал внимание на себя, что не могли не заметить в интернете. Сыну президента Белоруссии пророчат будущее в политике, ведь он с детства сопровождает отца на важных мероприятиях. Однако сам он не видит себя в этой сфере. Пользователи сети считают, что молодой человек мог бы стать успешной моделью.

"А Николай красавец. Воспитанный и разносторонне одаренный", "Ему бы в модели", "Красавчик растет. А маленький так вообще как с иконки лицо. Но видно, что стеснительный парень", "В 15 лет превратился в мужика", "Да, очень красивый парень, прям модель. Вырос-то как быстро, вроде только маленький был", – пишут читатели Woman.ru

У Александра Лукашенко три сына. Виктор, Дмитрий и Николай, появившийся на свет в 2004 году. Именно он посетил с отцом храм на Пасху. Глава Белоруссии тогда заявил, что закрывать церкви на время пандемии нельзя.