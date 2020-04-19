Президент Белоруссии считает, что помочь людям могут высшие силы

Александр Лукашенко уверен, что даже в условиях пандемии нельзя закрывать храмы. Глава государства заявил, что ходит в церковь при любых обстоятельства и планирует делать это дальше. Более того, именно Бог, по мнению политика, и может помочь победить коронавирус.

"Я всегда приходил и буду приходить в храм. <…> Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Бог, увидев это, обязательно поможет", – заявил Лукашенко во время посещения пасхальной службы в церкви.

Там же, общаясь с прихожанами, президент Белоруссии еще раз выразил свою позицию по поводу COVID-19. Лукашенко уверен, что с подобными вирусами мир сталкивается каждый год. В такие времена, по словам политика, надо бежать не из храма, а в него, – цитирует "БелТА".

Более того, Александр Григорьевич, сравнил коронавирус с политикой. По его словам, ситуацию с болезнью начали использовать в своих целях. Президент считает, что в сложившихся обстоятельствах надо не отдаляться друг от друга, а, наоборот, сплотиться, чтобы преодолеть болезнь.