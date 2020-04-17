Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кадеты Нахимовского училища заразились коронавирусом на репетиции Парада

COVID-19 подозревают у 155 человек, приехавших в Москву из Петербурга

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища заразились коронавирусом в Москве, где участвовали в репетиции Парада Победы. В Москву из Петербурга 155 нахимовцев прибыли еще 20 марта.

Информацию подтвердили представители учебного заведения газете "Вечерняя Москва". Всего число заболевших может достичь 155 человек. Диагноз пока подтвердился не у всех.

По данным телеграм-канала Baza, положительные тесты у 49 человек, включая начальника училища – контр-адмирала Анатолия Минакова, который находится в одной из московских больниц вместе с несколькими кадетами.

В четверг президент Владимир Путин отменил Парад Победы на Красной площади, заявив, что риски связанные с эпидемией не дают ему права проводить подготовку. При этом российский лидер подчеркнул, что Парад будет проведен в этом году, но точная дата пока не известна.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным

Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей