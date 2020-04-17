COVID-19 подозревают у 155 человек, приехавших в Москву из Петербурга

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища заразились коронавирусом в Москве, где участвовали в репетиции Парада Победы. В Москву из Петербурга 155 нахимовцев прибыли еще 20 марта.

Информацию подтвердили представители учебного заведения газете "Вечерняя Москва". Всего число заболевших может достичь 155 человек. Диагноз пока подтвердился не у всех.

По данным телеграм-канала Baza, положительные тесты у 49 человек, включая начальника училища – контр-адмирала Анатолия Минакова, который находится в одной из московских больниц вместе с несколькими кадетами.

В четверг президент Владимир Путин отменил Парад Победы на Красной площади, заявив, что риски связанные с эпидемией не дают ему права проводить подготовку. При этом российский лидер подчеркнул, что Парад будет проведен в этом году, но точная дата пока не известна.