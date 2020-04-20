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СМИ: россияне останутся на карантине на майские праздники

СМИ: россияне останутся на карантине на майские праздники
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеДоктор Мясников переболел коронавирусом
Режим самоизоляции может продлиться до 1 июня

Если распространение коронавируса в России пойдет по негативному сценарию, карантин может захватить и майские праздники, включая рабочие дни между ними. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По информации издания, такие меры сейчас обсуждают федеральные власти.

По словам собеседника РБК, дальнейшее пребывание россиян дома поможет избежать всплеска заболеваемости коронавирусом и справиться с эпидемией.

В мае 2020 выходных дней будет 8. Отдыхают россияне с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. 

Более того, карантин могут продлить еще на месяц – до 1 июня. Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил, что ограничения из-за пандемии коронавируса будут действовать до 30 апреля.

В Минздраве в конце марта давали более утешительные прогнозы, нежели сейчас – специалисты тогда предполагали, что к майским праздникам эпидемия коронавируса уже пойдет на спад.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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