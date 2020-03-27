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Коронавирус отступит: майские праздники россияне проведут в безопасности

Коронавирус отступит: майские праздники россияне проведут в безопасности
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минздрав дал прогноз на завершение активной фазы эпидемии COVID-19

Динамика распространения нового коронавируса в России снизится к концу апреля – началу мая. Об этом заявил сообщил главный эпидемиолог министерства здравоохранения академик Николай Брико.

Он отметил, что нынешняя инфекционная зараза подчиняется тем же принципам, что и прочие ОРВИ, т.е. их развитие увеличивается в осенне-зимний период.

По словам специалиста, активность расширения коронавируса "не свидетельствует о резком увеличении числа больных", пишет "Интерфакс".

Брико подчеркнул, что увеличивающаяся цифра больных COVID-19 идет не за счет новых инфицированных, а из-за свежих данных по тестированию. Эту процедуру сейчас могут проводить целый ряд медучреждений, обладающих соответствующей лицензией. Вот они и определяют легкие формы заболевания, пояснил представитель Минздрава.

По его данным, свыше 80% инфицированных коронавирусом на сегодняшний день имеют легкие формы заболевания.

Накануне, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что страна справится с новой мировой заразой через три месяца.

В России на утро пятницы, 27 марта, выявлено 1036 случаев заражения COVID-19, большинство из них в Москве – 703. При этом выздоровели 45 человек, трое погибли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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