Ученые ищут истинный источник инфекции, убивший сотни тысяч людей по всему миру

Коронавирус, устроивший пандемию, возник не в Ухане. Об этом свидетельствует последовательность расположения генов COVID-19, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда он (вирус) был привезен," – подчеркнул посол в интервью ТАСС.

Пять крупнейших научных китайских институтов изучили образцы генома COVID-19, взятых в 12 странах на четырех континентах. Они выяснили, что "предок" вируса в Китае даже не бывал. Это означает, что на рынок в Ухане, откуда, как считается, началось развитие эпидемии, коронавирус привез уже зараженный человек. Вероятно, что к тому моменту инфекция уже развивалась и в других регионах.

Например, в Японии первые случаи подтвержденного коронавируса были зафиксированы в начале февраля. Зараженные до этого не были в Китае, но в январе отдыхали на американских Гавайях. А в итальянской Ломбардии пациенты с симптомами COVID-19 появились уже в начале января, когда никто еще даже не думал о пандемии. Сейчас итальянские медики высказывают предположение, что у них эпидемия начала развиваться раньше, чем в Китае.

"Источник COVID-19 еще не определен, – признает посол КНР. - Полагаясь на современную науку и технологии, мы можем… быть уверенными, что все тайное станет явным".

Впрочем, пока многие специалисты продолжают называть вирус "китайским" и обвиняют Пекин в несвоевременном реагировании на угрозу эпидемии. В Сенате США инициировано расследование роли КНР и ВОЗ в пандемии, которая унесла сотни тысяч жизней людей и привела к масштабному экономическому кризису в мире.

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