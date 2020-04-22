По мнению телеведущей, столица полностью готова к эпидемии

Доктор медицинских наук и популярная телеведущая Елена Малышева уверена, что режим самоизоляции в Москве можно отменить. Этим мнением телеведущая поделилась во время прямого эфира на своей странице в "Инстаграм".

Меры, ранее введенные в рамках борьбы с COVID-19, уже достигли своей цели, считает Малышева. По словам доктора медицинских наук, карантинные меры нужны были только для сдерживания стремительного роста числа заболевших. Кроме того, системе здравоохранения требовалось время на подготовку к эпидемии.

Теперь же, по мнению ведущей программы "Жить здорово", московская медицина полностью готова – в городе построены новые больницы, создано большое количество реанимационных коек, а также закуплено необходимое медицинское оборудование.

Соответственно, режим самоизоляции в Москве больше не требуется, уверена врач.

Ранее Елена Малышева рассказала о "плюсе" коронавируса.