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Малышева назвала "плюс" коронавируса

Телеведущая нашла прекрасное в COVID-19

От пандемии коронавируса по всему миру скончались более 2 млн. человек. Однако Елена Малышева смогла увидеть что-то хорошее в вирусе. К достоинствам болезни она отнесла возраст заразившихся. Страдают из-за заразы чаще пожилые люди, а не дети.

Ведущая считает, что COVID-19 "один из самых прекрасных вирусов", так как в зоне риска оказываются люди старшего возраста. Об этом Елена Малышева заявила во время прямого эфира в "Инстаграм", – уточняет URA.RU.

Медик напомнила, что средний возраст жертв коронавируса – 79 лет. При этом более опасной для детей Елена Малышева считает корь, ведь даже при существовании вакцины от нее умирают младенцы, добавляет "ФедералПресс".

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 2 млн. Число больных COVID-19 в России продолжает расти -  к 16 апреля положительный результат анализов получили более 24,5 тыс. человек. Больше всего случаев заражения в Москве – 14,7 тыс.

Дарья ПЕТРОВА

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