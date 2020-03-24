Тайные эксперименты над вирусами ставили в США и китайском Ухане

Коронавирус COVID-19, который сейчас косит людей по всему миру, мог быть создан искусственно с одобрения Комитета по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee) США. Несмотря на то что американские специалисты отрицают свою причастность к разработке данного вируса, публикации в научных изданиях подтверждают, что, по крайней мере, они вели такие эксперименты.

В 2015 г. в специализированном журнале Nature Medicine появилась статья "Группа SARS-подобных циркулирующих коронавирусов летучих мышей показала потенциал перехода на человека". В ней именитые американские и китайские ученые докладывали о лабораторных опытах над патогеном SARS, вызвавшим в 2002 г. атипичную пневмонию. В ходе эксперимента было доказано, что вирус, изначально поражавший организм определенных животных, через цепочку мутаций становился опасен для людей.

Аналогичные эксперименты ставились над MERS, вызвавшим в начале 2000-х гг. так называемый "ближневосточный респираторный синдром", и над множеством других инфекций. В 2014 г. США запретили проводить такие опыты, но для некоторых проектов сделали исключение. Интересно, что Уханьскому институту вирусологии, специалисты которого проводили исследования вместе с американцами, в том же году присвоили наивысший уровень опасности. Здание лаборатории стало абсолютно герметичным, воздух в нем меняется 25 раз в час, трижды фильтруясь на выходе, а сотрудники, хоть и ходят в специальных защитных костюмах, после работы подвергаются обработке формальдегидом, пишет "Царьград".

Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что группа ученых продолжила ставить опыты по модифицированию природных вирусов. Когда нынешняя эпидемия COVID-19 началась именно в Ухане, у многих возникли подозрения, что это связано с местной засекреченной лабораторией. Но китайские ученые совместно с американцами быстро отрапортовали: они все проверили и утверждают природное происхождение болезни. Однако указать на первоначального "хозяина" инфекции до сих пор никто не смог: вирусы животных не совпадают с нынешним патогеном настолько, чтобы считать их естественными прародителями COVID-19.

Российские ученые допускают, что китайский коронавирус мог быть создан искусственно методом обратной генетики. "Суть метода в том, что мы выключаем, меняем или модифицируем отдельные гены в геноме и смотрим, как изменить их функции", – пояснил "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, специалистов по обратной генетике во всем мире крайне мало. Работа же эта столь тонкая, что отличить искусственный вирус от природного, по образу и подобию которого он создавался, практически невозможно.

Вспышка заболевания новым коронавирусом была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В общей сложности, инфекцию подхватили более 81 тысячи человек в КНР, из которых свыше 3 тысяч скончались. Сейчас эпидемия в Китае пошла на спад, в сутки фиксируется менее 100 новых случаев заболевания. Вместе с тем в других частях планеты пандемия набирает силу. В России накануне было подтверждено более 70 случаев заражения коронавирусом.