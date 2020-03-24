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COVID-19 могли создать искусственно: появились доказательства

COVID-19 могли создать искусственно: появились доказательства
Фото: Felix Kastle/dpa/www.globallookpress.com
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Тайные эксперименты над вирусами ставили в США и китайском Ухане

Коронавирус COVID-19, который сейчас косит людей по всему миру, мог быть создан искусственно с одобрения Комитета по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee) США. Несмотря на то что американские специалисты отрицают свою причастность к разработке данного вируса, публикации в научных изданиях подтверждают, что, по крайней мере, они вели такие эксперименты.

В 2015 г. в специализированном журнале Nature Medicine появилась статья "Группа SARS-подобных циркулирующих коронавирусов летучих мышей показала потенциал перехода на человека". В ней именитые американские и китайские ученые докладывали о лабораторных опытах над патогеном SARS, вызвавшим в 2002 г. атипичную пневмонию. В ходе эксперимента было доказано, что вирус, изначально поражавший организм определенных животных, через цепочку мутаций становился опасен для людей.

Аналогичные эксперименты ставились над MERS, вызвавшим в начале 2000-х гг. так называемый "ближневосточный респираторный синдром", и над множеством других инфекций. В 2014 г. США запретили проводить такие опыты, но для некоторых проектов сделали исключение. Интересно, что Уханьскому институту вирусологии, специалисты  которого проводили исследования вместе с американцами, в том же году присвоили наивысший уровень опасности. Здание лаборатории стало абсолютно герметичным, воздух в нем меняется 25 раз в час, трижды фильтруясь на выходе, а сотрудники, хоть и ходят в специальных защитных костюмах, после работы подвергаются обработке формальдегидом, пишет "Царьград".

Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что группа ученых продолжила ставить опыты по модифицированию природных вирусов. Когда нынешняя эпидемия COVID-19 началась именно в Ухане, у многих возникли подозрения, что это связано с местной засекреченной лабораторией. Но китайские ученые совместно с американцами быстро отрапортовали: они все проверили и утверждают природное происхождение болезни. Однако указать на первоначального "хозяина" инфекции до сих пор никто не смог: вирусы животных не совпадают с нынешним патогеном настолько, чтобы считать их естественными прародителями COVID-19.

Российские ученые допускают, что китайский коронавирус мог быть создан искусственно методом обратной генетики. "Суть метода в том, что мы выключаем, меняем или модифицируем отдельные гены в геноме и смотрим, как изменить их функции", – пояснил "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, специалистов по обратной генетике во всем мире крайне мало. Работа же эта столь тонкая, что отличить искусственный вирус от природного, по образу и подобию которого он создавался, практически невозможно.

Вспышка заболевания новым коронавирусом была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В общей сложности, инфекцию подхватили более 81 тысячи человек в КНР, из которых свыше 3 тысяч скончались. Сейчас эпидемия в Китае пошла на спад, в сутки фиксируется менее 100 новых случаев заболевания. Вместе с тем в других частях планеты пандемия набирает силу. В России накануне было подтверждено более 70 случаев заражения коронавирусом.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Буревестник
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Человечество это единый вид. И вот этот вид сам себя уничтожает из-за непонимания сути бытия.
Гость
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Под новосибирском лаборатория . Пьяные ватники пробирки разбили ....от них вся зараза и пошла ....
Геннадий Чебурашкин
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Василий
<цензура>.тебе что.лично сообщили.что вирус был разработа в 2015 году...<цензура>-не камни ворочать...
См. британский Nature за ноябрь 2015.
Или религия не позволяет? :))))
Виктор
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1. Антиху#ло - хоть что-то внятное щебечет
2. Василий - какой-то малолетка, который несет чушь
добавляйте ))
Александр
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Василий
таких пидарастов путинских.как ты.нужно вешать за яйца !!!
Залезь обратно в ту выгребную яму из которой вылез. Воняет уже!
Пенемюнде
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Сталин умница и молодец, поэтому Запад его гнобит. Сталин всё таки ГЕНЕРАЛЛИСИМУС!
Пенемюнде
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Думаю что Победа СССР в ВОВ это для Запада, как красная тряпка для быка! Они нам этой Победы не простят.
Пенемюнде
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То, что нацистов III рейха спасали США и Запад говорит о том что проект Гитлер был создан США, и Англией и они имели обязательства перед нацистами.
Пенемюнде
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США стащили наработки Германии для создания ядерной бомбы.
Пенемюнде
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В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман открыли процесс ядерного деления после взрыва урана нейтронами. Это открытие стало отправной точкой ядерного проекта «Третьего рейха». Уже в июне 1939 года на полигоне Куммерсдорф под Берлином был создан первый в мире ядерный центр.
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