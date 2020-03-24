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Погибшая в Коммунарке пациентка умерла не от коронавируса

продолжениеРоссии предсказали биологическую войну
Женщина страдала от опасного хронического заболевания

Департамент здравоохранения города Москвы сообщил, что пациентка, которая скончалась в больнице на территории Коммунарки, умерла не от коронавируса. Женщина страдала от онкологии, которая на момент гибели достигла терминальной стадии. 

Тест на COVID-19 у пенсионерки дал отрицательный результат. Ее дочь дала короткий комментарий изданию "Подъем", подтвердив, что матери не стало из-за рака. 

Ранее сообщалось, что в России не стало второй пациентки, зараженной инфекцией из Китая. Женщине, находившейся в больнице в Коммунарке, было 69 лет. Предполагали, что она заразилась от дочери, которая не так давно прилетела из Португалии. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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