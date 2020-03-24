Женщина страдала от опасного хронического заболевания

Департамент здравоохранения города Москвы сообщил, что пациентка, которая скончалась в больнице на территории Коммунарки, умерла не от коронавируса. Женщина страдала от онкологии, которая на момент гибели достигла терминальной стадии.

Тест на COVID-19 у пенсионерки дал отрицательный результат. Ее дочь дала короткий комментарий изданию "Подъем", подтвердив, что матери не стало из-за рака.

Ранее сообщалось, что в России не стало второй пациентки, зараженной инфекцией из Китая. Женщине, находившейся в больнице в Коммунарке, было 69 лет. Предполагали, что она заразилась от дочери, которая не так давно прилетела из Португалии.



