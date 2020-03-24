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России предсказали биологическую войну

России предсказали биологическую войну
Фото: Amiran White/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коронавирус поможет к ней подготовиться

Педиатр и хирург Леонид Рошаль назвал COVID-19 репетицией биологической войны. Распространение инфекции поможет человечеству понять, насколько система здравоохранения и сами люди готовы к подобному вызову.

"Фактически сегодня мы видим репетицию биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, не говорим про атомную войну или терроризм. Эта ситуация показывает нам, насколько готовы к подобным вызовам мировые системы здравоохранения, насколько мы готовы к этому", – заявил Рошаль в эфире телеканала "Россия 24".

Врач уверен, что сокращение количества медицинских учреждений и врачей – это не очень хорошо для России. В каждом регионе у человека должна быть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь при любой ситуации. Не всегда получается отправить пациента на лечение в крупный город. Именно поэтому важно поднимать качество предоставляемых мединских услуг, уверен Рошаль. 

Китайский вирус напугал всю мировую общественность, поэтому опасения Рошаля не безосновательны. Больше всего страдает от распространения COVID-19 Европа. Жители Запада настолько напуганы, что не планируют открывать границы с соседними государствами в ближайшие пару лет

Полина ЛЕДОВСКИХ

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