Во время сдачи анализов министр обороны с улыбкой говорил о желании чихнуть

Министр обороны России Сергей Шойгу после командировки в Сирию прошел тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результат обязательной медицинской проверки оказался отрицательным.

Осмотру медиков глава военного ведомства подвергся уже в самолете. Ему измерили температуру, а также провели необходимый анализ, во время которого он с улыбкой заявил о желании чихнуть, пишает "Царьград".

Накануне глава Минобороны посетил Арабскую Республику, где провел переговоры по поводу стабилизации обстановки в зоне боевых действий, передает телеканал "360". Недавно в Сирии были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Напомним, что впервые инфекция была обнаружена в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. С тех пор заболевание стремительно распространилось по миру и приобрело масштаб пандемии. На данный момент, согласно интерактивной карте института Хопкинса, вирусу COVID-19 подвержено 168 стран и регионов.

Недавно "Утро" сообщило о самых неожиданных симптомах коронавируса.