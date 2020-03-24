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После поездки в Сирию Шойгу срочно сдал тест на коронавирус

После поездки в Сирию Шойгу срочно сдал тест на коронавирус
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Во время сдачи анализов министр обороны с улыбкой говорил о желании чихнуть

Министр обороны России Сергей Шойгу после командировки в Сирию прошел тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результат обязательной медицинской проверки оказался отрицательным.  

Осмотру медиков глава военного ведомства подвергся уже в самолете. Ему измерили температуру, а также провели необходимый анализ, во время которого он с улыбкой заявил о желании чихнуть, пишает "Царьград"

Накануне глава Минобороны посетил Арабскую Республику, где провел переговоры по поводу стабилизации обстановки в зоне боевых действий, передает телеканал "360". Недавно в Сирии были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Напомним, что впервые инфекция была обнаружена в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. С тех пор заболевание стремительно распространилось по миру и приобрело масштаб пандемии. На данный момент, согласно интерактивной карте института Хопкинса, вирусу COVID-19 подвержено 168 стран и регионов.

Недавно "Утро" сообщило о самых неожиданных симптомах коронавируса.

Александра АКСЕНОВА

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