Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Синие губы и отсутствие аппетита: названы неожиданные симптомы коронавируса

Отсутствие температуры также может быть признаком заражения

Большинство симптомов коронавируса нового типа напоминают привычный грипп: повышенная температура, боль в горле и кашель. Однако у некоторых больных COVID-19 проявляется иначе. Редкие признаки болезни перечислил ресурс Стопкоронавирус.рф.

Первые три дня температура зараженных действительно часто бывает высокой, зато потом падает и снова появляется лишь через несколько дней. Также на инфекцию указывают несильная боль в горле, диарея и тошнота, одышка или другие проблемы с дыханием, передает ТАСС.

У некоторых пациентов синеют губы или лицо, а также появляется боль в груди, отмечают эксперты. Кроме того, у многих сильно болят голова и суставы. Снижение аппетита тоже является одним из признаков болезни.

Ранее ученые предположили, что коронавирус мог попасть на Землю из космоса.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей