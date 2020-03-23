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Вирус COVID-19 мог попасть на Землю из космоса

Вирус COVID-19 мог попасть на Землю из космоса
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеМаксим Галкин показался в странном виде
Коронавирус имеет внеземное происхождение, предположили ученые

Китайский коронавирус мог оказаться на Земле из-за взрыва над Китаем метеорита прошлой осенью, предположили ученые. Существует версия, что космическое тело могло содержать в себе смертельную инфекцию.

О новой теории происхождения коронавируса рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. Его знакомый – экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Великобритании – высказал предположение, что COVID-19 сформировался в космосе. 

Вячеслав Ильин считает, что коронавирус действительно может быть внешне занесенной инфекцией, передает "РИА Новости". Для подтверждения теории специалисты собираются провести эксперимент на втором аппарате "Бион-М" в 2023 – 2024 годах. Исследование должно показать, может ли ДНК вируса воссоздаваться во время полетов в космос. 

При прохождении плотных слоев атмосферы органические вещества погибают. Однако ученые хотят проверить живучесть синтетических материалов, из которых в дальнейшем может образоваться вирус или инфекция. 

Заведующий РАН подтвердил, что экипаж МКС защищен от коронавируса с помощью многоступенчатой системы гигиены. 

Ранее "Утро" опубликовало последние данные о COVID-19 в России на 23 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Королев
Ответить
Уважаемая Алина! редактор этого поста! Вы пишите: "Исследование должно показать, может ли ДНК вируса воссоздаваться во время полетов в космос." У этого вируса COVID-2019 нет ДНК!" У него есть только РНК.Если вы не понимаете сути вопроса и подобной терминологии - не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение.
Гость
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Бред. Как вирус из космоса может на 96% повторять уже имевшийся?
Александр
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Виктор
Древние укры великая цивилизация! Докажу: Только они придумали чубы и шаровары!
А как-же скачи в кастрюлях?
Виктор
Ответить
я
чё тут гадать, этот вирус был известен ещё древним украм
Древние укры великая цивилизация! Докажу: Только они придумали чубы и шаровары!
я
Ответить
чё тут гадать, этот вирус был известен ещё древним украм
Петронеску
Ответить
Американские биологи создали смертельно опасный для человека коронавирус, экспериментируя с летучими мышами, сообщал журнал Nature.
Петронеску
Ответить
«Исследователи экспериментировали с созданием гибрида коронавируса летучей мыши, обитающей в Китае. Они скрестили поверхностный белок SHC014 с вирусом SARS, который взяли из легких летучих мышей. В результате получился вирус-мутант. Тесты доказали, что он способен очень быстро и активно развиваться в клетках человеческого тела. Авторы исследования считают свою работу значимой. Им удалось доказать, что данный вирус смертельно опасен. Следовательно, человечество предупреждено.
USA произвело!
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