Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Максим Галкин показался в странном виде

Максим Галкин показался в странном виде
Максим Гаклин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеБольных коронавирусом и контактирующих с ними вычислят по телефону
Юморист отрастил усы

Шоумен поделился в "Инстаграм" новой историей. На видео Максим Галкин прогуливается по окрестностям своего замка в подмосковной деревне Грязь. В глаза сразу бросаются изменения во внешности артиста – муж Аллы Пугачевой отрастил колоритные усы.

Юморист отметил, что на холме, где расположено имение, сейчас тепло и светит солнце, и нужно чаще гулять в хорошую погоду, когда вокруг щебечут птички. 

Не многие пользователи Сети догадались, что шоумен не по-настоящему отрастил усы, а лишь воспользовался Инстаграм-маской Bigode от пользователя Wonderland. Примерить растительность на лице может каждый, сохранивший себе этот эффект.

Теперь супруг Примадонны, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, вынужден сидеть дома. Из-за угрозы распространения коронавируса публичные мероприятия по всей стране отменяются. 

Благодаря незапланированным каникулам Галкин стал чаще радовать подписчиков семейными видео. Артист то показывает, как его дети провели обряд против коронавируса, то проводит прямые эфиры с Пугачевой.  

Не обошла юмориста и эстафета "Чистая поэзия", суть которой заключается в том, чтобы прочитать стихотворение и при этом вымыть руки. Муж Примадонны процитировал на немецком языке монолог Мефистофеля из "Фауста", тем самым призвав поклонников тщательнее следить за личной гигиеной в период пандемии.

Недавно подобным видео в "Инстаграм" поделился Гарик Сукачев. Музыкант перепел свой хит и призвал беречь пожилых людей.

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей