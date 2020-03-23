Максим Галкин показался в странном виде
Шоумен поделился в "Инстаграм" новой историей. На видео Максим Галкин прогуливается по окрестностям своего замка в подмосковной деревне Грязь. В глаза сразу бросаются изменения во внешности артиста – муж Аллы Пугачевой отрастил колоритные усы.
Юморист отметил, что на холме, где расположено имение, сейчас тепло и светит солнце, и нужно чаще гулять в хорошую погоду, когда вокруг щебечут птички.
Не многие пользователи Сети догадались, что шоумен не по-настоящему отрастил усы, а лишь воспользовался Инстаграм-маской Bigode от пользователя Wonderland. Примерить растительность на лице может каждый, сохранивший себе этот эффект.
Теперь супруг Примадонны, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, вынужден сидеть дома. Из-за угрозы распространения коронавируса публичные мероприятия по всей стране отменяются.
Благодаря незапланированным каникулам Галкин стал чаще радовать подписчиков семейными видео. Артист то показывает, как его дети провели обряд против коронавируса, то проводит прямые эфиры с Пугачевой.
Не обошла юмориста и эстафета "Чистая поэзия", суть которой заключается в том, чтобы прочитать стихотворение и при этом вымыть руки. Муж Примадонны процитировал на немецком языке монолог Мефистофеля из "Фауста", тем самым призвав поклонников тщательнее следить за личной гигиеной в период пандемии.
Недавно подобным видео в "Инстаграм" поделился Гарик Сукачев. Музыкант перепел свой хит и призвал беречь пожилых людей.
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