Перед встречей с лидером нации людей проверяют и тестируют

Президенту России Владимиру Путину, скорее всего, самоизоляция на фоне распространения вируса COVID-19 и всеобщего карантина в стране не понадобится. Глава государства работает вне тех предписаний, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин, несмотря на то, что у него есть квартира в Москве, живет и работает в государственных резиденциях.

"Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие", – цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что сейчас не планируется участие 67-летнего президента в каких-либо массовых мероприятиях, поскольку это "было бы неразумно". В остальных случаях, как, например, рабочая поездка лидера страны в Крым, где он на прошлой неделе встречался с общественностью региона и вручал награды строителям Крымского моста, медики заранее делают тесты участникам. Такие меры будут и дальше применяться перед очным диалогом с главой государства, добавил Песков.

Кроме того, подчеркнул Песков, сегодняшнее распоряжение мэрии Москвы частично распространится и на администрацию президента.

Ранее в понедельник, 23 марта, столичный градоначальник Сергей Собянин призвал жителей мегаполиса старше 65 лет в период с 26 марта по 14 апреля не покидать свои дома.

