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Стала известна причина отказа Лукашенко признавать Крым российским

Стала известна причина отказа Лукашенко признавать Крым российским
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва надеется на открытие авиасообщения между Белоруссией и полуостровом

Александр Лукашенко хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, поэтому до сих пор не признает Крым российским. В этом вопросе белорусский лидер находится в трудном положении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с крымской общественностью в среду, 18 марта.

Соответствующее видео опубликовал в своем Телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. (...) Белоруссия имеет право, это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство", – пояснил Путин, отвечая на вопрос о том, почему Лукашенко отказывается признавать суверенитет России над Крымом, а самолеты "Белавии" не летают в Симферополь.

Также российский лидер добавил, что Минск проводит ту внешнюю политику, которую считает полезной и целесообразной для Республики.

Что же касается транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией, он выразил надежду на то, что "когда-нибудь настанет время и эти вопросы будут решены".

Позже сегодня МИД Украины выразил "решительный протест" по поводу двухдневной рабочей поездки Путина на полуостров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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