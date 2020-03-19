Зарубежные СМИ уверяют, что голосование проходило под дулом автомата

Известных актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера удивила новость о добровольном решении жителей Крыма воссоединиться с России в 2014 году. Об этом сообщил член управления фонда Ялтинского международного экономического форума, артист Алексей Огурцов изданию Politposte.

Он заявил, что Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер были удивлены, получив новую информацию. По заверениям актеров, западные СМИ передвали, что голосование проходило "под дулом автомата".

Теперь же, по словам Огурцова, звезды Голливуда точно знают, что "Крым – наш" и смело заявляют об этом на камеру.

Напомним, референдум о статусе Крыма прошел в 2014 году. Большинство жителей полуострова выступили за возвращение в состав России. Согласно данным обработки бюллетеней, из полутора миллионов проголосовали 96% человек. Ранее присоединение к РФ одобрил Верховный совет Крыма.

Ранее стала известна причина отказа Лукашенко признавать Крым российским.

