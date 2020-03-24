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Проблему с дефицитом еды в магазинах объяснили

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Ситуация на российском продовольственном рынке стабильна. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что дефицита продуктов в настоящий момент не наблюдается и не предвидится в ближайшее время, ввиду контроля ситуации. Также гминистр отметил, что спрос на гречку, макароны и консервы идет на спад.

Кроме того, Патрушев упомянул актуальную тему ценовых скачков на продукты. Глава Минсельхоза сообщил, что ситуация контролируется на всех уровнях и существенных колебаний произойти не должно.

Совсем недавно в российских магазинах наблюдался небывалый спрос на продукты с долгим сроком хранения и предметы личной гигиены. Подобный ажиотаж был вызван эпидемией вируса COVID-19 и введением карантинных мер для борьбы с заболеванием. Сейчас в магазинах все спокойно, отмечает РИА ФАН.


Александра АКСЕНОВА

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