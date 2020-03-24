Саксофонисту было 86 лет

Во Франции скончался музыкант камерунского происхождения Ману Дибанго. Его тест на коронавирус дал положительный результат.

Дибанго госпитализировали в пригороде Парижа. Врачи взяли у музыканта все анализы и выявили, что он заражен COVID-19. Артист скончался в возрасте 86 лет, пишет RT.

Ранее "Утро" сообщило о том, что китайской инфекцией заразился известный оперный певец испанского происхождения Пласидо Доминго. О том, как протекает его карантин по болезни, исполнитель рассказал подписчикам в "Фейсбук".