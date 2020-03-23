Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Страны Евросоюза могут надолго остаться в закрытом режиме. Об этом предупредил замминистра здравоохранения Чехии Роман Прымула, возглавляющий Центральный штаб республики по борьбе с эпидемией. По его мнению, границы внутри сообщества будут заперты до тех пор, пока опасность распространения эпидемии коронавируса не будет ликвидирована повсеместно.

"Это может продлиться месяцы, возможно, до двух лет", – заявил Прымула в эфире Чешского телевидения.

Сейчас в Чехии около 1120 больных коронавирусом, передает ТАСС. Это число не должно вырасти более чем в десять раз, в противном случае местная система здравоохранения не справится с эпидемией. Чтобы минимизировать риски, власти республики ввели строгий карантин. Но главную опасность по-прежнему представляют собой соседние страны, где уже много больных, – Италия, Франция, Испания или Германия. Если поспешить с открытием границ, возможна вторая волна эпидемии, считают в Праге.

Сейчас внутренние границы ЕС закрыты до 16 апреля. При этом многие страны-члены сообщества ввели собственные дополнительные ограничения, запретив иностранцам въезд, а гражданам – выезд без крайней необходимости. Россияне, возвращающиеся домой из Европы, должны выдержать обязательный 14-дневный карантин.