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В Китае высказались об искусственном создании COVID-19

В Китае высказались об искусственном создании COVID-19
Фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Специалисты КНР не поддержали версию США

Заявления американцев о том, что вызвавший пандемию коронавирус был создан сотрудниками китайской лаборатории в Ухане, безосновательны. Это подчеркнул официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступая на брифинге в четверг, 16 апреля.

"Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом в Китае был именно сотрудник уханьской лаборатории Института вирусологии.

О том, что в Китае зафиксировано заболевание людей новым коронавирусом, местные власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения в конце декабря 2019 года. Провинцию Хубэй, где находился очаг распространения инфекции, закрыли, однако вирус успел перебраться за границу. Эпидемия разрасталась, и 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

В США число жертв вируса оказалось во много раз больше, чем в Китае. На днях сенаторы инициировали расследование роли Пекина в распространении пандемии, а президент Дональд Трамп отказался платить взносы ВОЗ, обвинив ооновскую организацию в неэффективности.

В России "нулевой пациент" с COVID-19 появился в конце февраля. Сейчас в стране уже почти 28 тысяч инфицированных. Последние новости о коронавирусе читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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