Работал в китайской лаборатории: американцы нашли первого зараженного коронавирусом
О "нулевом пациенте" с COVID-19 сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на анонимные источники. Как утверждается в материале, первый человек в мире, который заразился коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в городе Ухане. Напомним, там произошла вспышка неизвестной пневмонии в декабре 2019 года.
Коронавирус передался сотруднику лаборатории от летучей мыши, впоследствии первый зараженный разнес его среди местного населения. Вскоре вспышка переросла в пандемию, которая привела к хаосу во многих странах мира. Источники телеканала заявили, что видели некие документы, которые якобы подкрепляют теорию о вине Китая в случившемся. В материале между тем отмечается, что ученые не занимались разработкой биологического оружия, пишет "МИР24". В лаборатории изучали вирусы, дабы доказать, что Китай равен или даже превосходит США в их выявлении и борьбе с ними, отмечает телеканал "360".
В КНР при этом всячески стараются "скрыть улики" после вспышки коронавируса в Ухане, заявил один из собеседников телеканала. Отметим, что это уже не первое подобное обвинение Китая, которое прозвучало со стороны США. Впрочем, Пекин не терпит нападок молча – недавно и там сделали громкое заявление: мол, в пандемии коронавируса виноват Вашингтон, так как его завезли в КНР американские военные.
Ранее теории происхождения коронавируса прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров.
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