Министр посоветовал искать корни зла с холодной головой

Изучать первоисточник зарождения нового вируса нужно серьезно и без эмоций, исследуя факты. Так прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров различные публикации по поводу теорий появления COVID-19 и обвинения в распространении пандемии в адрес крупных государств.

Он отметил, что слышал заявления и англичан по данному вопросу, и американцев.

"Параллельно в США никуда не делась битва насмерть демократов и республиканцев", – сказал в интервью "Коммерсанту" министр.

Причем в Штатах, добавил он, обвиняют самого президента Дональда Трампа за то, что он не придал значения возможной угрозе, о которой его предупреждали.

Лавров сообщил, что читал в британской Daily Mail статью о лаборатории в китайском Ухане, где проводились эксперименты над летучими мышами на деньги Пентагона.

"Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле…. Этим надо заниматься, но без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее", – считает глава российского дипведомства.

По его словам, подобная исследовательская работа даст шанс странам в будущем лучше подготовиться к подобным эпидемиям. Лавров полагает, что нельзя выискивать в информации то, что может очернить оппонентов.

Ранее украинский политолог тоже выдал на-гора конспирологическую версию о том, что коронавирус создан в российской лаборатории, чтобы якобы заразить страны, которые ввели против РФ санкции и методом шантажа, имея вакцину, добиться их снятия. Ну и, конечно, поставить на колени Украину.

Но то такое.

