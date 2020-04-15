В ООН раскритиковали США за отказ оплачивать всемирное здравоохранение
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал несвоевременным решение президента США Дональда Трампа прекратить отчисления в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период пандемии коронавируса. По его словам, сегодня как никогда нужно сплотиться и общими усилиями остановить распространение заболевания.
"Сейчас не время сокращать ресурсы ВОЗ и других организаций, занимающихся борьбой с коронавирусом", – подчеркнул генсек.
Накануне Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла адекватно оценить опасность COVID-19, не поделилась вовремя со странами информацией об этом вирусе, в результате в мире заразились в 20 раз больше людей, чем могло быть при эффективном выполнении ВОЗ своих обязательств. На этом основании США решили приостановить финансирование ВОЗ, передает "Пятый канал". Таким образом, организация лишится примерно 15% своего бюджета.
США наиболее сильно пострадали от пандемии. По последним данным только за последние сутки там скончались 2228 человек с коронавирусом, а, в общей сложности, не удалось спасти 25992 зараженных американца, пишет "Царьград".
В сенате США уже инициировали расследование роли ВОЗ и Китая в распространении эпидемии.
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