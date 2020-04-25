У зараженных коронавирусом военных обнаружили аномалию
На крупнейшем американском авианосце находится 840 инфицированных военных. При этом с точки зрения статистики вирус на судне протекает аномально. Более чем у половины не обнаружено никаких симптомов COVID-19, информирует Popular Mechanics.
Американские исследователи утверждают, что изучение такого исключительного случая поможет оперативнее найти вакцину от китайской инфекции.
Коронавирус на "Теодоре Рузвельте" был впервые обнаружен 22 марта. На данные момент из 5000 членов экипажа скончался всего один. Среди зараженных больше всего мужчин моложе 30 лет, у которых не выявлено сопутствующих заболеваний.
В связи с тем, что инфекция достаточно быстро распространяется на борту, власти США расценили ее, как новое биологическое оружие. Ответственность за появление COVID-19 на планете Вашингтон перекладывает на китай. Америка призвала и другие страны обратить внимание на эту проблему и заставить китайцев заплатить за эпидемию.
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