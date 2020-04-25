Причиной тяжелого состояния спортсмена стал коронавирус

Врачи ввели в искусственную коум 23-летнего игрока"Монпелье" Джуниора Самбиа. Такое решение медики приняли после того, как состояние футболиста ухудшилось.

Госпитализировали Самбиа еще 20 апреля. Тест на коронавирус у него оказался положительным, информирует The Sun.

Напомним, что профессионально французский полузащитник сыграл свой первый профессиональный матч в 2014 году. В "Монпелье" играет с 2017-го. На счету и Самбия 66 матчей.

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