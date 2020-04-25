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Популярного футболиста ввели в кому

Причиной тяжелого состояния спортсмена стал коронавирус

Врачи ввели в искусственную коум 23-летнего игрока"Монпелье" Джуниора Самбиа. Такое решение медики приняли после того, как состояние футболиста ухудшилось. 

Госпитализировали Самбиа еще 20 апреля. Тест на коронавирус у него оказался положительным, информирует The Sun. 

Напомним, что профессионально французский полузащитник сыграл свой первый профессиональный матч в 2014 году. В "Монпелье" играет с 2017-го. На счету и Самбия 66 матчей. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Федора Смолова осудили в футбольном сообществе за бегство из Испании в период пандемии. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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