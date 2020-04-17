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Тренер осудил известного футболиста за побег

продолжениеВ страдавшей от коронавируса Италии откроются бары и рестораны
Главный тренер "Сельты" уверен, что против Федора Смолова будут приняты санкции

Известный российский футболист покинул Испанию, как только стало известно о распространении эпидемии коронавируса в государстве. Главный тренер клуба "Сельта", где играет Смолов, осудил поступок спортсмена. 

"Наше требование оставаться в Испании было очень ясным", – заявил Оскар Гарсия, подчеркнув, что об этом говорилось не только на уровне клуба, но и в правительстве. 

По словам тренера, Смолов предупреждал о своих передвижениях, но его это не оправдывает. 

Ранее "Утро.ру" писало о причинах, по которым известный футболист решил покинуть Испанию. 




Полина ЛЕДОВСКИХ

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