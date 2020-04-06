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Известный футболист сбежал в Россию во время пандемии

Известный футболист сбежал в Россию во время пандемии
Федор Смолов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНазваны симптомы протекающего без температуры заражения коронавирусом
Спортсмен прилетел из страны с наибольшей смертностью из-за коронавируса

Российский нападающий Федор Смолов нарушил режим самоизоляции в Испании и вылетел на частном самолете в РФ. Зарубежные СМИ сообщили, что футболист не подчинился действию карантина, который установили власти страны. 

Спортсмен несколько раз обращался к руководству испанской лиги с просьбой разрешить ему вылететь на родину, но получал отказ, подчеркивает издание Marca. 

Смолов объяснил, как смог вернуться в Россию. Он заявил, что в условиях распространения коронавируса должен был находиться рядом с семьей. Российский футболист официально договорился с руководством клуба "Сельта" о перелете и сейчас находится на обязательном карантине дома, сообщает "МИР24" со ссылкой на социальные сети спортсмена. 

Федор Смолов перешел из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту" 30 января на правах аренды. Договор с футболистом действует один сезон, клуб имеет право в дальнейшем выкупить спортсмена. 

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Алина ПОПЛАВСКАЯ

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