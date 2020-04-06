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В России заявили о новой группе риска по COVID-19: новости о коронавирусе на 6 апреля

В России заявили о новой группе риска по COVID-19: новости о коронавирусе на 6 апреля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Лидируют теперь вовсе не пенсионеры

Детей и стариков вылечить легче. С трудностями медики сталкиваются в случае, если коронавирусом заражены беременные. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Эксперт напомнил, что для будущих мам и малышей опасность представляет даже грипп, который может привести к серьезным осложнениям, пишет "ФедералПресс". Поэтому сейчас, во время пандемии коронавируса, нужно оберегать беременных от атаки инфекции, подчеркнул Зуев в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Тем временем другой российский эксперт назвал самый эффективный способ профилактики COVID-19. Ничего более действенного, чем вакцина, к сегодняшнему дню не изобрели. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

"Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", – отметил он в эфире программы "Жить здорово!". 

При этом Горелов сообщил, что сроки создания вакцины против коронавируса сдвигаются из-за одной проблемы, с которой столкнулись ученые, передает URA.RU.  Как выяснилось, в лабораториях нет животных, которые чувствительны к новой инфекции, распространившейся по всему миру.

"Это отодвигает сроки появления вакцины", - цитирует его РИА ФАН. 

Эксперт также опроверг информацию о том, что вакцина от гриппа может защитить от коронавируса.

По последним данным ВОЗ, на 6 апреля по всему миру насчитывается 1 миллион 136 тысяч 851 зараженный. 62 тысячи 955 человек умерли от COVID-19.

В России на сегодня известно о 5 тысячах 389 заболевших коронавирусом. 45 человек скончались.

Ранее "Утро" писало о том, что больше половины заразившихся в Москве – младше 45 лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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