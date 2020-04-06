В России заявили о новой группе риска по COVID-19: новости о коронавирусе на 6 апреля
Детей и стариков вылечить легче. С трудностями медики сталкиваются в случае, если коронавирусом заражены беременные. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Эксперт напомнил, что для будущих мам и малышей опасность представляет даже грипп, который может привести к серьезным осложнениям, пишет "ФедералПресс". Поэтому сейчас, во время пандемии коронавируса, нужно оберегать беременных от атаки инфекции, подчеркнул Зуев в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Тем временем другой российский эксперт назвал самый эффективный
способ профилактики COVID-19. Ничего более действенного, чем вакцина, к
сегодняшнему дню не изобрели. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ФБУН
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
член-корреспондент РАН,
профессор Александр
Горелов.
"Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", – отметил он в эфире программы "Жить здорово!".
При этом Горелов сообщил, что сроки создания вакцины против коронавируса сдвигаются из-за одной проблемы, с которой столкнулись ученые, передает URA.RU. Как выяснилось, в лабораториях нет животных, которые чувствительны к новой инфекции, распространившейся по всему миру.
"Это отодвигает сроки появления вакцины", - цитирует его РИА ФАН.
Эксперт также опроверг информацию о том, что вакцина от гриппа может защитить от коронавируса.
По последним данным ВОЗ, на 6 апреля по всему миру насчитывается 1 миллион 136 тысяч 851 зараженный. 62 тысячи 955 человек умерли от COVID-19.
В России на сегодня известно о 5 тысячах 389 заболевших коронавирусом. 45 человек скончались.
Ранее "Утро" писало о том, что больше половины заразившихся в Москве – младше 45 лет.
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