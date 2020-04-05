Больше половины новых зараженных младше 45 лет

За последние сутки в России коронавирус нашли у 658 человек в 14 регионах страны. Таким образом, общее число зараженных достигло 5 389 пациентов. Об этом рассказал оперативный штаб.

К 5 апреля COVID-19 распространился в 79 регионах РФ. За день от китайского вируса скончались 2 пациента, 355 покинули больницы.

Продолжает лидировать по количеству людей с подтвержденным диагнозом Москва. В столице 3893 случая. Следом идет Подмосковье с 305 пациентами.

В Москве 19 новых больных – это дети, 250 – это люди от 18 до 45 лет, 189 человек – в возрасте от 46 до 65 лет, 78 – старше 65 лет, еще 23 пациента в столице старше 80 лет, передает телеграм-канал оперштаба.

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