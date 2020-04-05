Еще 536 зараженных в Москве: последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля
Последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля в подборке "Утро.ру".
За сутки в стране китайский вирус подтвердили у 582 человек, детей среди них – 14. Два новых случая заражения нашли в Крыму. Также COVID-19 добрался до Камчатки, там медики выявили его у двоих пациентов. Теперь в России всего шесть регионов, не пораженных эпидемией.
Еще семь россиян подхватили коронавирус, но не в РФ, а в Таиланде.
Таким образом, число зараженных достигло 4731. За день больницы покинули 52 пациента, 9 – умерли. Двое скончавшихся находились в клиниках Москвы. Им было 58 и 70 лет.
По словам главврача Коммунарки Дениса Проценко, в больнице находится 282 человека с коронавирусом, 28 пациентов – на ИВЛ. Ранее он признался, что медики были шокированы, когда поняли, что в России зараженные намного моложе того возраста, что предполагали врачи.
Позже Роспотребнадзор раскрыл новые данные о зараженных пациентах в Москве. За день в столице коронавирус обнаружили у 536 человек. Всего в городе 3893 больных.
При этом власти продолжают вводить дополнительные меры для борьбы с эпидемией. Так, республика Алтай полностью прекратила авиасообщение с Москвой. Об этом рассказал глава регионального оперштаба Олег Хорохордин.
Впрочем, в самой высокой группе риска находится Москва. Об этом в эфире "России 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Именно из-за уязвленности города и принимаются серьезные меры. По его словам, данный факт объясняется тем, что через Москву проезжало много людей.
Также мэр столицы разрешил с 5 апреля по 1 мая работать салонам красоты, баням, соляриям и массажным кабинетам, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность.
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