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Еще 536 зараженных в Москве: последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля

Еще 536 зараженных в Москве: последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/www.globallookpress.com
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Столица оказалась более уязвимой перед COVID-19, чем другие регионы

Последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля в подборке "Утро.ру".

За сутки в стране китайский вирус подтвердили у 582 человек, детей среди них – 14. Два новых случая заражения нашли в Крыму. Также COVID-19 добрался до Камчатки, там медики выявили его у двоих пациентов. Теперь в России всего шесть регионов, не пораженных эпидемией. 

Еще семь россиян подхватили коронавирус, но не в РФ, а в Таиланде.

Таким образом, число зараженных достигло 4731. За день больницы покинули 52 пациента, 9 – умерли. Двое скончавшихся находились в клиниках Москвы. Им было 58 и 70 лет. 

По словам главврача Коммунарки Дениса Проценко, в больнице находится 282 человека с коронавирусом, 28 пациентов – на ИВЛ. Ранее он признался, что медики были шокированы, когда поняли, что в России зараженные намного моложе того возраста, что предполагали врачи. 

Позже Роспотребнадзор раскрыл новые данные о зараженных пациентах в Москве. За день в столице коронавирус обнаружили у 536 человек. Всего в городе 3893 больных. 

При этом власти продолжают вводить дополнительные меры для борьбы с эпидемией. Так, республика Алтай полностью прекратила авиасообщение с Москвой. Об этом рассказал глава регионального оперштаба Олег Хорохордин. 

Впрочем, в самой высокой группе риска находится Москва. Об этом в эфире "России 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Именно из-за уязвленности города и принимаются серьезные меры. По его словам, данный факт объясняется тем, что через Москву проезжало много людей. 

Также мэр столицы разрешил с 5 апреля по 1 мая работать салонам красоты, баням, соляриям и массажным кабинетам, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость.
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Василий Иваныч
А что тут удивительного? Сколько народу приезжает проезжает !!! Кстати рассмешили дурак и дура на фотке- Такие намордники с клапанами(строительные) не являются защитой ни от бактерий ни тем более от вирусов!
Зря так думаешь в строительных масках слой гораздо больше чем в медицинских то что не преднощначет этот респератор это да для этого но я думаю что вирус гораздо проще осядет на волокнах строительной маски и пока он будет пробиратся так сказать через такую толшу преграды сдохнет быстрее пока доберётся до половины. Я конечно не специалист в этом деле но короновирус достаточно крупный вирус по сравнению с другими он имеет величину от 100 до 200 Н/м так что я думаю что строительная маска куда лучше главное чтобы она прилигала плотно к коже лица.
Гость.
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Это не врач! Пул, челюсть! Он даже звание врача не может носить фельдшер явно. «Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала»,
Гость.
Ответить
Василий Иваныч
А что тут удивительного? Сколько народу приезжает проезжает !!! Кстати рассмешили дурак и дура на фотке- Такие намордники с клапанами(строительные) не являются защитой ни от бактерий ни тем более от вирусов!
Фотка это на блатняке, а говорят на фотографии.
Гость.
Ответить
А глав врач Коммунарки разве не на больничном, он опять осеменяет всех.
Василий Иваныч
Ответить
А что тут удивительного? Сколько народу приезжает проезжает !!! Кстати рассмешили дурак и дура на фотке- Такие намордники с клапанами(строительные) не являются защитой ни от бактерий ни тем более от вирусов!
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