COVID-19 слишком быстро нейтрализовал авианосец

Несмотря на то что главный инфекционист США Энтини Фаучи отверг возможность искусственного происхождения коронавируса, разведка и Пентагон все же рассматривают сценарий, что против Штатов могли использовать COVID-19 как биологическое оружие.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, сейчас нет доказательств, что коронавирус был получен в лабораториях Китая, однако американских военных беспокоит тот факт, что правительство Китая с самого начала знало о серьезности угрозы, действовало правильно и минимизировало число жертв, хотя некоторые западные СМИ уверяют, что Пекин скрывает реальное число жертв COVID-19.

Вместе с тем американская разведка предупреждала Белый дом об опасности коронавируса еще в ноябре прошлого года. Однако правительство США не предприняло каких-либо эффективных мер.

Как заявил в интервью изданию Энди Вебер, который занимал должность помощника министра обороны по вопросам ядерной, химической и биологической защиты при Обаме, использование биологического оружия сложно проследить. Например, его можно незаметно распылить в виде спрея в нескольких людных местах.

Быстрое заражение моряков авианосца "Теодор Рузвельт" показывает, насколько эффективен коронавирус как биологическое оружие. И, если на суше заболевших можно изолировать в казармы, на корабле или подлодке спрятаться от заразы просто невозможно. В ВМС США до сих пор не понимают, как COVID-19 проник на борт. Есть мнение, что кто-то занес коронавирус во время захода во Вьетнам, но в этой стране достаточно низкий показатель заболевших.