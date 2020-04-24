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Артист умер от коронавируса в 35 лет

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Рэпер попал в больницу в начале апреля

Известный американский рэпер Fred the Godson, настоящее имя которого Фредерик Томас, умер в больнице. Ранее у него диагностировали коронавирус. Об этом представитель артиста сообщил изданию Complex. 

Рэпер рассказывал поклонникам в "Инстагам" 6 апреля, что он попал в больницу, и призвал фанатов молиться за него. После того как врачи госпитализировали артиста, его состояние ненадолго улучшилось, передает издание. Однако ему не удалось победить болезнь. 

Fred the Godson – один из лучших рэперов Нью-Йорка. Он работал со многими известными артистами, например, с Diddy.

Полина ИВАНОВА

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