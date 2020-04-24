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СМИ: глава Северной Кореи прячется от COVID-19 на пляжной вилле

СМИ: глава Северной Кореи прячется от COVID-19 на пляжной вилле
Фото: EPA
Ким Чен Ын покинул столицу из-за опасения подхватить коронавирус

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын скрывается на частной вилле на пляже Восточно-Корейского залива Японского моря, а не находится в больнице, как ранее сообщалось. Об этом рассказали журналисты телеканала Channel A. 

Причиной внезапного исчезновения с экранов и публичных мероприятий северокорейского лидера стало опасение подхватить коронавирус, передает телеканал Channel A. Согласно его данным, Ким Чен Ын решил временно уехать из столицы республики – в Пхеньяне слишком высокая плотность населения, что повышает риски распространения инфекции.

Кроме того, сообщается, что SARS-CoV-2 якобы обнаружили у людей, приближенных к руководителю КНДР. Для того чтобы обезопасить свое здоровье, политик отправился на личном поезде на пляжную виллу. Отмечается также, что на территории комплекса есть частное медучреждение.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американские разведданные заявил, что состояние Ким Чен Ын резко ухудшилось после проведенной операции. Позже южнокорейское агентство Yonhap  опубликовало опровержение этой информации.

"Утро.ру" ранее рассказывало, что Северную Корею может возглавить женщина.

Ольга ФЕДОРОВА

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