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Лукашенко признал коронавирус "ударом по башке"

Лукашенко признал коронавирус "ударом по башке"
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер понял, почему человечество пострадало от новой заразы

Если бы люди заботились о природе и экологии, никакие эпидемии им были бы не страшны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поводу лесного хозяйства в пятницу, 24 апреля.

"Если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли", – подчеркнул он.

Лукашенко напомнил подчиненным, что в республике нет столько нефти и газа, как в России, поэтому главное богатство Белоруссии – это "земля, лес и людские руки". "Но к этому богатству мы относимся… безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – сделал вывод Лукашенко. Видеофрагмент совещания опубликован на  телеграм-канале "Пул первого".

Ранее лидер Белоруссии заявлял, что окружающие страны излишне паникуют из-за коронавируса, поэтому принимают избыточные ограничительные меры и наносят удар не только по собственной экономике, но и по белорусской. В отличие от них, Минск не стал вводить карантин и отказался закрывать границы.

Николай ВИКТОРОВ

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