В Европе раскрыли причину отказа Лукашенко вводить карантин
За отказом президента Белоруссии Александра Лукашенко вводить в стране жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса стоит вовсе не "каприз диктатора", а вполне холодный политический расчет. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Бацька осознает, что карантин может убить и без того слабую белорусскую экономику, а впереди еще президентские выборы.
В статье отмечается, что в последние недели Александр Григорьевич пребывает в "параллельной вселенной", поскольку называет "психозом" мировой кризис из-за COVID-19.
Пока западные соседи и даже Россия, указывает автор, находятся в закрытом эпидемиологическом режиме, в Белоруссии практически нет карантина. Границы открыты, кафе и рестораны работают, дети должны вернулись в школы. А в это время число зараженных стремительно растет.
Издание ссылается на ВОЗ, которая сообщила, что Белоруссия входит в "новую фазу" эпидемии, и призвала власти страны принять меры по ограничению социальных контактов.
По данным американского Университета Джона Хопкинса, на сегодня в Белоруссии смертельный вирус выявлен у 7 281 человека, скончались 58 пациентов.
Ранее в среду, 22 апреля, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава республики Инна Карабан призвала граждан в ближайшие выходные оставаться дома в режиме самоизоляции, чтобы не допустить роста эпидемии через пару недель, сообщает РИА "Новости".
Позже сегодня стало известно, что COVID-19 подцепили сразу 31
сотрудник Белгосфилармонии. По словам руководителя культурной организации Александра Никитина, среди заболевших электрик, инженер пожарной службы и 29 артистов хоровой капеллы.
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