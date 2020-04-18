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"Произошло много странных вещей": США намерены узнать правду о пандемии COVID-19

"Произошло много странных вещей": США намерены узнать правду о пандемии COVID-19
Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Трамп заявил о расследовании происхождения коронавируса

Американский лидер выразил недовольство действиями китайских властей по борьбе с распространением новой инфекции.

Дональд Трамп сообщил, что США намерены выяснить обстоятельства возникновения пандемии коронавируса и подчеркнул, что "произошло много странных вещей". Президент отметил, что необходимо установить происхождение нового вируса. Напомним, ранее американские СМИ писали, что "нулевым пациентом" якобы был сотрудник лаборатории в Ухане.  В Китае информацию об искусственном происхождении коронавируса опровергли.

Трамп на брифинге также прокомментировал тяжелую ситуацию, которая сложилась в США на фоне пандемии. Он заявил, что лидером по смертности от коронавируса является вовсе не Америка, а Китай.

"…наибольшее число в Китае, это огромная страна. Я слышал сегодня об увеличении в два раза (числа умерших. – Прим. ред.) только в Ухане, при этом я не говорю о всей территории Китая", – заявил он.

Американский лидер выразил недовольство тем, как власти Китая борются с распространением коронавируса. По его мнению, масштабы вспышки можно было сократить, если бы в КНР приложили достаточно усилий. Он также упрекнул китайскую сторону в том, что американские специалисты и представители ВОЗ не могли сразу попасть в страну, когда началась эпидемия коронавируса.

"Нет, я недоволен Китаем", – резюмировал Трамп. Трансляция опубликована в Твиттер Белого дома.

Отметим, что глава США во время пандемии практически не выходит на улицу. В этом он признался журналистам. По словам Трампа, он почти месяц не покидал Белый дом.

"Мне рекомендовали воздержаться от путешествий", – сообщил он.

Ранее в Китае заявили, что в эпидемии могут быть замешаны США. Пекин не исключает, что в КНР коронавирус могли завезти американские военные.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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