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Собянин пообещал радикальное снятие ограничений в Москве

Часть запретов отменят на следующей неделе

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, поэтому власти планируют более радикальное снятие карантинных мер, введенных в столице из-за пандемии. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Более серьезных изменений по отмене ограничений москвичам стоит ждать уже на следующей неделе. При этом интервал между каждым этапом смягчения карантина будет около семи дней, сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, в Москве стало меньше смертей, вызванных коронавирусом. Число новых зараженных также снижается. Таким образом, положительная динамика сохраняется, заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы пообещал, что большую часть ограничений власти отменят к 1 июля.

Карина СИРАЗОВА

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