Президент наградит Героев труда в Кремле

Владимир Путин проведет первое большое мероприятие "в очном режиме" с конца марта, когда в России были введены ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил советник президента Владимир Толстой.

Мероприятие состоится в Кремле. Президент наградит Героев труда 12 июня, в День России. Обычно церемония проходит 1 мая, однако в этом году ее пришлось перенести из-за пандемии.

Звание Героя труда Путин присвоил российскому хирургу Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Соответствующий указ президент подписал в конце апреля.

По данным "Интерфакса", на мероприятии в Кремле также будут присутствовать гости. Награждение лауреатов госпремий пройдет позже, 24 июня – в день проведения Парада Победы.

Тем не менее формат церемонии еще не определен окончательно. По словам Толстого, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Пандемия COVID-19 в России пошла на спад – число новых больных за сутки постепенно уменьшается. В связи с этим власти постепенно снимают ограничения в отдельных регионах. Так, отдохнуть на отечественных курортах будет можно уже с 1 июля.