Граждане РФ смогут отдохнуть в день проведения Парада Победы

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об объявлении 24 июня нерабочим днем.

В этот день в России пройдет парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня в 10:00 на Красной площади в Москве состоится торжественное мероприятие. Парады пройдут также в других городах России, передает телеканал "Россия 1". "Федерал Пресс" пишет, что в 22:00 прогремит праздничный салют.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда военные начнут оттачивать свое мастерство и репетировать.

Так, стало известно, что первые тренировки спецтехники и военнослужащих пройдут уже 8 июня в Московской области, а точнее – в Алабине.

Заметим, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что москвичам не получится попасть на Парад Победы в свободном порядке. Для того чтобы пройти на Красную площадь, нужно будет приобрести пригласительный билет.