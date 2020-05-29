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Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об объявлении 24 июня нерабочим днем.
В этот день в России пройдет парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.
24 июня в 10:00 на Красной площади в Москве состоится торжественное мероприятие. Парады пройдут также в других городах России, передает телеканал "Россия 1". "Федерал Пресс" пишет, что в 22:00 прогремит праздничный салют.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда военные начнут оттачивать свое мастерство и репетировать.
Так, стало известно, что первые тренировки спецтехники и военнослужащих пройдут уже 8 июня в Московской области, а точнее – в Алабине.
Заметим, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что москвичам не получится попасть на Парад Победы в свободном порядке. Для того чтобы пройти на Красную площадь, нужно будет приобрести пригласительный билет.
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