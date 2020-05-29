Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиянам подарили еще один выходной

Граждане РФ смогут отдохнуть в день проведения Парада Победы

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об объявлении 24 июня нерабочим днем.

В этот день в России пройдет парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня в 10:00 на Красной площади в Москве состоится торжественное мероприятие. Парады пройдут также в других городах России, передает телеканал "Россия 1". "Федерал Пресс" пишет, что в 22:00 прогремит праздничный салют. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда военные начнут оттачивать свое мастерство и репетировать.

Так, стало известно, что первые тренировки спецтехники и военнослужащих пройдут уже 8 июня в Московской области, а точнее – в Алабине.

Заметим, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что москвичам не получится попасть на Парад Победы в свободном порядке. Для того чтобы пройти на Красную площадь, нужно будет приобрести пригласительный билет.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

COVID-19 становится слабее: последние новости о коронавирусе на 29 мая

Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

Умерли 232 человека: актуальная статистика по коронавирусу в России на 29 мая

За все время эпидемии скончались 4374 россиянина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей