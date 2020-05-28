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Свободного доступа к Параду Победы не будет - Собянин

Москвичам не удастся просто так посмотреть торжественный проезд военной техники

Попасть на Парад Победы в Москве 24 июня в свободном порядке не получится. Для того, чтобы пройти на Красную площадь, нужно будет приобрести пригласительный билет. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". 

"Конечно, свободного доступа там не будет", – сказал глава столицы. 

Он выразил надежду, что к концу первого летнего месяца ситуация с коронавирусом в Москве улучшится. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что медики назвали самые уязвимые перед второй волной COVID-19 регионы России. 

Анна ШУЛЕПОВА

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