Москвичам не удастся просто так посмотреть торжественный проезд военной техники

Попасть на Парад Победы в Москве 24 июня в свободном порядке не получится. Для того, чтобы пройти на Красную площадь, нужно будет приобрести пригласительный билет. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно, свободного доступа там не будет", – сказал глава столицы.

Он выразил надежду, что к концу первого летнего месяца ситуация с коронавирусом в Москве улучшится.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что медики назвали самые уязвимые перед второй волной COVID-19 регионы России.