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Большей опасности с точки зрения повторной вспышки коронавирусной инфекции подвержены субъекты РФ, где в первую волну было минимальное число зараженных. Таким мнением поделился врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Прогноз связан с тем, что в таких местах среди людей не сформировалась так называемая иммунная прослойка – часть общества, переболевавшая коронавирусом. У него в организме вырабатываются антитела. В эту же группу входят перенесшие заболевание без симптомов.
Также в комментарии "РИА Новости" эксперт отметил, что наибольшая опасность грозит странам, где были введены самые строгие ограничительные меры.
Наряду с этим специалист советовал не игнорировать рекомендации специалистов и носить маски.
Ранее Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса в России.
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