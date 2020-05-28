Беспокоиться стоит жителям наименее пострадавших при первой волне местностей

Большей опасности с точки зрения повторной вспышки коронавирусной инфекции подвержены субъекты РФ, где в первую волну было минимальное число зараженных. Таким мнением поделился врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Прогноз связан с тем, что в таких местах среди людей не сформировалась так называемая иммунная прослойка – часть общества, переболевавшая коронавирусом. У него в организме вырабатываются антитела. В эту же группу входят перенесшие заболевание без симптомов.

Также в комментарии "РИА Новости" эксперт отметил, что наибольшая опасность грозит странам, где были введены самые строгие ограничительные меры.

Наряду с этим специалист советовал не игнорировать рекомендации специалистов и носить маски.

Ранее Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса в России.

