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Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в России, наша страна может столкнуться с новой волной инфекции. Об этом предупредил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.
Осенью возможна вторая волна COVID-19, заявил президент. Трансляцию совещания показал телеканал "Россия 24".
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наша страна вышла на плато по коронавирусу. По ее словам, около 45% россиян переносят болезнь без каких-либо симптомов. Ситуация постепенно стабилизируется, кроме того, намечается тенденция к снижению числа заболевших.
О том, что ситуация улучшается, заявил и Владимир Путин. По словам президента, количество новых больных в Москве и регионах постепенно становится меньше, передает URA.RU.
Несмотря на это, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что планирует продлить карантин в столице, а также сохранить масочный и пропускной режимы.
Тем не менее, вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что показатель смертности в России от COVID-19 серьезно вырастет в мае.
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