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Владимир Путин проводит сегодня совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России. По его словам, ситуация в стране улучшается, в том числе и в Москве. Число новых случаев заболевания инфекцией снижается.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что система здравоохранения выдержала испытание эпидемией. Она добавила, что показатель смертности в России от COVID-19 серьезно вырастет в мае.
Трансляцию совещания показал телеканал "Россия 24".
В последний раз на совещании по коронавирусу глава государства объявил, что период нерабочих дней завершился с 12 мая. Лидер россиян также анонсировал большой пакет мер по поддержке простых граждан и бизнеса.
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