Военные начнут оттачивать свое мастерство уже 8 июня

Минобороны России уже вовсю готовится к проведению Парада Победы, который президент страны Владимир Путин назначил на 24 июня. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков.

В первый раз военные и техника будут тренироваться 8 июня в Московской области, а точнее – в Алабине. При этом оттачивать навыки они закончат лишь в конце недели.

Традиционные прогоны на Красной площади также будут, но в ночные часы. Они пройдут 17-го и 18-го числа. Самую главную репетицию, как сообщил Салюков "Красной звезде", планируется провести за четыре дня до торжества.

Парад Победы не состоялся 9 мая, как обычно, из-за эпидемии коронавируса, пишет издание URA.RU. Как напоминает телеканал RT, 24 июня может стать выходным днем.