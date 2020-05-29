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Минобороны России уже вовсю готовится к проведению Парада Победы, который президент страны Владимир Путин назначил на 24 июня. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков.
В первый раз военные и техника будут тренироваться 8 июня в Московской области, а точнее – в Алабине. При этом оттачивать навыки они закончат лишь в конце недели.
Традиционные прогоны на Красной площади также будут, но в ночные часы. Они пройдут 17-го и 18-го числа. Самую главную репетицию, как сообщил Салюков "Красной звезде", планируется провести за четыре дня до торжества.
Парад Победы не состоялся 9 мая, как обычно, из-за эпидемии коронавируса, пишет издание URA.RU. Как напоминает телеканал RT, 24 июня может стать выходным днем.
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