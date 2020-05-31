Как за торжественным мероприятием будет наблюдать президент и высокие гости, рассказал пресс-секретарь Путина

Дмитрий Песков сообщил, что во время Парада Победы Владимир Путин и приглашенные будут находиться на трибуне.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что к моменту проведения торжества от режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, "ничего не останется". Об этом он рассказал в эфире программы "Москва.Кремль.Путин", которая выйдет сегодня вечером, пишет РИА Новости.

Детали предстоит уточнить, добавил Песков.

Высказался он и относительно новой даты голосования по Конституции. По словам пресс-секретаря Путина, президент назовет ее, когда посчитает нужным.

Напомним, ранее глава государства заявил, что Парад Победы – 2020 пройдет 24 июня. Это день в России будет выходным.