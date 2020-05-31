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Дмитрий Песков сообщил, что во время Парада Победы Владимир Путин и приглашенные будут находиться на трибуне.
Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что к моменту проведения торжества от режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, "ничего не останется". Об этом он рассказал в эфире программы "Москва.Кремль.Путин", которая выйдет сегодня вечером, пишет РИА Новости.
Детали предстоит уточнить, добавил Песков.
Высказался он и относительно новой даты голосования по Конституции. По словам пресс-секретаря Путина, президент назовет ее, когда посчитает нужным.
Напомним, ранее глава государства заявил, что Парад Победы – 2020 пройдет 24 июня. Это день в России будет выходным.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
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