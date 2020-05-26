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Путин объявил дату Парада Победы

Путин объявил дату Парада Победы
Фото:Zuma\TASS
Президент отдал приказ готовиться к мероприятию

Парад Победы пройдет 24 июня. Президент Владимир Путин отдал распоряжение готовиться к торжеству, поручил  Сергею Шойгу соблюдать самый строгий режим безопасности и свести риски к минимуму.

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "Россия 24". 24 июня 1945 г. состоялся первый Парад Победы на Красной площади.

Акция "Бессмертный полк", по плану, пройдет 26 июля, так как сейчас, по словам президента, "обеспечить дистанцию невозможно".

При этом он подчеркнул, что пик по коронавирусу в России считается пройденным.

Ранее из-за пандемии Парад Победы перенесли с 9 мая на неопределенный срок, оставив лишь воздушную часть с салютом.

Во второй половине мая, согласно официальной статистике, прирост заболевших COVID-19 остановился, и власти начали смягчать ограничительные меры. В частности, в Москве заработало большинство предприятий, постепенный выход из режима самоизоляции начали и регионы.

Александр ИЛЬИН

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